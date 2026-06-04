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Museo de París inaugura exposición en honor a Gianni Versace

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El Museo Maillol de París inaugura este 5 de junio una exposición consagrada a la obra del diseñador italiano Gianni Versace (1946-1997), cuyos conjuntos y diseños se cuentan entre los más célebres de la historia de la moda y con motivo de los 80 años de su nacimiento.

La exposición, titulada "Gianni Versace. Retrospective", sigue el recorrido del estilista desde sus primeras influencias a orillas del Mediterráneo, en su Regio Calabria natal (al sur de Italia), hasta las más exclusivas pasarelas de París, y estará disponible durante todo el verano europeo.

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