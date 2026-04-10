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León XIV recibió en el Vaticano al presidente de Francia

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El papa León XIV se reunió en el Vaticano con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una audiencia privada y luego compartieron en una recepción con más personeros de la Santa Sede y la esposa del mandatario, Brigitte Macron.

Entre los regalos que llevó el líder europeo se contó una camiseta de básquetbol de la selección gala.

El encuentro fue el primero entre el presidente francés y el pontífice, desde que éste sucediera al papa Francisco, en de mayo de 2025.

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