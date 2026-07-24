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Tópicos: Mundo | Venezuela | Política

Mala noticia para Machado: Trump descarta prontas elecciones en Venezuela

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Aunque reconoce "avances", el presidente de EE.UU. afirmó que el país "no está preparado" para elegir a su gobierno.

Mala noticia para Machado: Trump descarta prontas elecciones en Venezuela
 EFE archivo

Mientras María Corina quiere ser candidata, EE.UU. dice que "Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico".

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Pese al interés de varios líderes opositores, como Corina Machado, un proceso electoral en Venezuela está muy lejos de concretarse, tal como dejó en claro el presidente de EE.UU., Donald Trump, "mano derecha" del régimen tras haber "extraído" a Nicolás Maduro a inicios de 2026.

"En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances", respondió Trump en una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Además, reiteró su valoración por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, a quien en la práctica EE.UU. autorizó a seguir en el cargo, en medio -además- de una favorable negociación sobre el control de la venta del petróleo nacional.

"Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico", destacó Trump, quien apuntó al "beneficio" que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.

"Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso", insistió.

Donald Trump también aseguró que conoce muy bien el país, desde hace años, porque fue dueño del concurso Miss Universo, evento en el que Venezuela "siempre lo hizo muy bien".

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