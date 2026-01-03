15:00 -
| El exsenador Ignacio Walker ve en Cooperativa una caída del multilateralismo y una nueva visión donde "predomina el más fuerte".
14:56 -
| Rodríguez es la siguiente en la línea de sucesión presidencial, según los artículos 233 y 234 de la Constitución de Venezuela, que establecen las causales para la declaratoria de "falta absoluta" o "ausencia temporal" del presidente y los mecanismos previstos para elegir un eventual sucesor.
14:56 -
| En redes sociales y medios se rumoreaba que huyó a Moscú, pero el canal afirmó que se encuentra en su país de origen.
14:55 -
| Por otro lado, el canal Telesur desmintió que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haya escapado de Caracas.
14:53 -
| Caine subrayó la enorme complejidad de la misión, "una extracción tan precisa que implicó el despegue de más de 150 aeronaves", entre ellos cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1, con el objetivo de "introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas, manteniendo el factor sorpresa táctico".
14:53 -
| "Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo", aseguró Caine
14:52 -
| En tanto, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo que la misión para capturar a Maduro y a su esposa se bautizó como operación "Resolución Absoluta" y que fue "la culminación de meses de planificación y ensayos".
14:51 -
| Trump no visualiza a Machado como una futura autoridad en Venezuela, ya que "no tiene apoyo ni respeto".
14:47 -
| La oficina del presidente argentino, Javier Milei, celebró la captura de Maduro: "El régimen socialista que encabezaba es actualmente el mayor enemigo de la libertad en el continente".
14:45 -
| Trump también lanzó una amenaza al presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien señaló que debe "cuidarse el trasero" tras la detención de Maduro, ya que "tiene laboratorios para fabricar droga" que envía a EE.UU.
14:27 -
| "Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país", anunció Trump durante una rueda de prensa en su residencia en Mar-a-Lago para explicar detalles del operativo de hoy en Caracas.
14:27 -
| El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado que la operación militar estadounidense en la que detuvieron al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa es una "aviso" a otros países y un ejemplo de que "el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo"
14:25 -
| Trump aclara: su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernarán Venezuela
14:23 -
| Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Estamos hablando de un país muerto que lo vamos a llevar a la vida. En Venezuela hay mucha gente mala y no pueden estar ahí para gobernar"
14:21 -
| Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Vamos a designar gente" para la administración de Venezuela previo a la transición
14:12 -
14:12 -
| Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país".
14:11 -
| "Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata", agregó el mandatario estadounidense.
14:05 -
| "Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", dijo Trump durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).
13:59 -
| Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Hoy el hemisferio occidental es más seguro (tras la captura de Maduro)"
13:48 -
| Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Estaremos en el poder (de Venezuela) hasta que haya una transición adecuada"
13:46 -
| Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Detuvimos al dictador Nicolás Maduro y deberá enfrentar a la justicia junto a su esposa por narcoterrorismo (...) Estados Unidos es el país más fuerte del planeta"
13:28 -
| La excandidata presidencial Jeannette Jara criticó en X que EE.UU. "ha violado el derecho internacional atacando a Venezuela. Aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países".
13:28 -
| Trump compartió la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado
13:26 -
| El Presidente Boric se encuentra con sus ministros en La Moneda actualmente para abordar la contingencia ocurrida en Venezuela.
13:15 -
| El presidente de Paraguay, Santiago Peña, señaló que la caída de Maduro "solo puede ser una buena noticia. instamos a priorizar, por sobre todo, las vías democráticas y el bienestar de los venezolanos (...) y ofrecemos a la comunidad internacional su cooperación y experiencia para el cambio del régimen hacia uno de vigencia plena de libertades y derechos".
13:11 -
| La embajada de EE.UU. en Chile alertó sobre las concentraciones públicas de migrantes venezolanos y recomendó a los estadounidenses a "evitarlas y que estén atentos a los medios locales para obtener datos más actualizados".
12:54 -
| El excandidato opositor Edmundo González Urrutia reposteó el comunicado de Machado y afirmó que están listos "para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación".
12:47 -
| La ONU informó que su secretario general, Antonio Guterres, está "profundamente alarmado" por la escalada en Venezuela y preocupado de que el derecho internacional "no ha sido respetado".
12:45 -
| El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció y demandó "urgente" "la reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE.UU. a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América".
12:39 -
| El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, manifestó la posición de su país, consistente en "el rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios".
12:37 -
| "A los venezolanos en el exterior los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela", afirmó la líder opositora.
12:36 -
| "Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática, que nos necesita a todos", sostuvo.
12:36 -
| "Esta es la hora de quienes elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional", exhortó Machado.
12:35 -
| "Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", manifestó.
12:33 -
| La líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresó en un comunicado que Maduro "hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos".
12:29 -
| El Partido Republicano valoró la detención de Maduro: "Es el líder de una narcodictadura de izquierda que lleva más de dos décadas hundiendo a Venezuela y a sus habitantes en la miseria".
12:19 -
| Rojo Edwards: Tiene que haber una negociación para que la estructura restante chavista se vaya y se establezca el gobierno democrático (escogido en elecciones, con Edmundo González) en miras a una transición
12:12 -
| El senador Rojo Edwards cuestiona en Cooperativa: "¿El derecho internacional debe aguantarle a dictadores que se queden para siempre haciendo sufrir a su pueblo, incluso manejando carteles de narcotráfico?"
12:10 -
| Trump aseguró que, al momento de su detención, Maduro "estaba en una casa que parecía más una fortaleza. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio seguro, de acero sólido... Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró".
12:08 -
| Trump también mandó un mensaje a quienes son fieles a Maduro: "Si se mantienen leales, el futuro es muy malo, muy malo para ellos... Hay banderas estadounidenses ondeando en las calles (de Caracas), así que creo que tiene muy poco apoyo. Era un dictador que el pueblo odiaba".
12:06 -
| Sobre sus últimas conversaciones con Maduro, Trump aseguró que le dijo: "Tienes que rendirte, tienes que rendirte". Añadió que el líder chavista "estuvo cerca (de hacerlo), pero al final, tuvimos que hacer algo mucho más quirúrgico, mucho más poderoso... Este fue un símbolo muy importante".
12:04 -
| El mandatario estadounidense señaló que su país estaba preparado para (efectuar) un segundo ataque, pero "esto era tan letal, tan poderoso, que no tuvimos que hacerlo. Estábamos allí con una Armada como nadie había visto antes".
12:02 -
| El republicano también calificó de "débil y estúpida" a los demócratas que critican la detención de Maduro.
12:01 -
| Trump también aseguró: "Enviar a presos, personas de instituciones mentales y capos de la droga (desde Venezuela a EE.UU.)... los enviaron por cientos de miles... y eso es simplemente imperdonable. Por eso él (Maduro) quiso negociar al final y yo no. Dije 'no, tenemos que hacerlo (el ataque)'.
11:59 -
| Sobre el devenir de la gobernanza venezolana, Trump afirmó que están tomando "la decisión ahora": "No podemos correr el riesgo de dejar que alguien más la dirija y continúe donde él (Maduro) la dejó".
11:57 -
| "Comparen esto con Afganistán, donde fuimos un hazmerreír en todo el mundo. Ya no somos un hazmerreír. Tenemos los mejores militares del mundo por lejos", destacó el mandatario estadounidense.
11:55 -
| "Nunca vi algo como esto. Pude verlo en tiempo real y vi cada aspecto de él (el operativo en Caracas). Fue increíble ver el profesionalismo y la calidad de liderazgo" de las FF.AA., añadió Trump a Fox News.
11:51 -
| Los dichos del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Fox News: "El equipo hizo un increíble trabajo (deteniendo a Maduro). No hay otro país en la Tierra que pueda hacer semejante maniobra".
11:45 -
| El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue más categórico y expresó: "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente".
11:43 -
| Desde la cancillería rusa, se declaran "extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU. Si realmente tuvo lugar, es una viola%u0441ión grave de la soberanía de un Estado independiente".
11:42 -
| La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, afirmó que "hay mil razones para condenar el régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario", pero reparó que "la soberanía de los Estados nunca es negociable, es su sello distintivo, su encanto, su continente. Es inviolable y sagrada".
11:33 -
| En conversación con Fox News, Donald Trump adelantó que Maduro y su esposa están en un barco militar y que serán llevados pronto a Nueva York
11:33 -
| Estenssoro: Trump dice que lucha contra el narcoterrorismo, pero hace dos semanas indultó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico
11:31 -
| Estenssoro: Trump actuó sin permiso del Congreso e invocó una ley para ello, es una triquiñuela. Tendría que hacer lo mismo para sacar a toda la estructura de mando chavista
11:29 -
| "Por primera vez, EE.UU. viola el derecho internacional en Sudamérica y saca a un presidente", criticó, en Cooperativa, el director del Doctorado en Estudios Americanos de la U. de Santiago, Fernando Estenssoro.
11:27 -
| La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirma que la UE "apoya una transición pacífica y democrática en Venezuela", y que cualquier solución debe "respetar al derecho internacional y la carta de la ONU"
11:22 -
| "Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado", agregó.
11:21 -
| "Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional", sostuvo Kast.
11:21 -
| "Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado", afirmó el republicano.
11:20 -
| Por el contrario, el Mandatario electo, José Antonio Kast, expresó que "la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región".
11:19 -
| "La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder enérgicamente a este episodio. Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación", añadió.
11:19 -
| "Esta acción evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz"; sostuvo Lula.
11:18 -
| El presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó: "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".
11:14 -
| En el mundo hay expectación por las palabras que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dará a la nación luego de la intervención militar de Washington contra Caracas y la detención de Nicolás Maduro.
11:11 -
| El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, expresó que el presidente Trump "ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos".
11:09 -
| El mandatario de España, Pedro Sánchez, llamó "a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".
11:07 -
| El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su país "rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina"
10:54 -
| "Exigimos que se resguarde de manera irrestricta la vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa (...). El gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino también a los pueblos del mundo", remató el partido.
10:53 -
| "Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana, que busca apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la soberanía de los pueblos", acusó el PC.
10:51 -
| En un comunicado, la tienda expresó que "se trata de una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabulidad de la región".
10:50 -
| El Partido Comunista (PC) condenó la "criminal agresión" de Estados Unidos contra Venezuela.
10:45 -
| Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, afirmó en Cooperativa que "usar la fuerza no siempre garantiza paz. Los escenarios están abiertos y eso puede generar más tensión"
10:37 -
| Larson: Si hay un esquema político de gobernanza considerado ilegítimo por sectores más radicalizados en Venezuela, uno podría esperar una respuesta que derive en actos de violencia o incluso terroristas
10:35 -
| Larson: La pregunta es difícil de responder ahora porque hay incertidumbre, pero sí hay escenarios plausibles, como que Maduro haya sido entregado y no capturado
10:35 -
| Larson: Una hipótesis es que a Maduro puede ser que lo hayan entregado -dada la facilidad con que se dio su detención-; cuesta imaginar que esto no se haya dado con ayuda en el interior
10:32 -
| Larson: Puede ocurrir que se entre en un proceso de desestabilización en Venezuela que empuje una diáspora hacia afuera
10:28 -
| Larson: No hay que olvidar cómo reaccionarían a la situación los países que han sido amenazados abiertamente por EE.UU., como Cuba e incluso Colombia
10:24 -
| Larson: Debiéramos tener, en las próximas 24 o 48 horas, evidencia empírica de lo que se acusa a Maduro sobre delitos de narcoterrorismo
10:22 -
| Larson: Las primeras declaraciones de Kast definirán a Chile en su relación bilateral con Estados Unidos
10:21 -
| El académico de la UDD Guido Larson dijo en Cooperativa que "será extremamente interesante e importante cómo tratará este tema el próximo presidente Kast"
10:06 -
| Maduro será imputado por narcotráfico y porte de armas en Nueva York, confirmó la fiscal general
10:04 -
| La exrepresentante de Guaidó en Chile conversó con Cooperativa:
10:03 -
| El Presidente Gabriel Boric condenó el ataque y llamó a que estos temas se definan "no a través de la violencia ni la injerencia extranjera"
10:02 -
| La vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió a Estados Unidos una "prueba de vida" de Maduro tras su detención
10:01 -
| Ciudadanos venezolanos han salido a las calles en Estación Central y Santiago para celebrar tras conocer la noticia
09:59 -
| El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido en la madrugada de este sábado por Estados Unidos en medio de un ataque a Caracas.