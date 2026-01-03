15:00 - | El exsenador Ignacio Walker ve en Cooperativa una caída del multilateralismo y una nueva visión donde "predomina el más fuerte".

14:56 - | Rodríguez es la siguiente en la línea de sucesión presidencial, según los artículos 233 y 234 de la Constitución de Venezuela, que establecen las causales para la declaratoria de "falta absoluta" o "ausencia temporal" del presidente y los mecanismos previstos para elegir un eventual sucesor.

14:56 - | En redes sociales y medios se rumoreaba que huyó a Moscú, pero el canal afirmó que se encuentra en su país de origen.

14:55 - | Por otro lado, el canal Telesur desmintió que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haya escapado de Caracas.

14:53 - | Caine subrayó la enorme complejidad de la misión, "una extracción tan precisa que implicó el despegue de más de 150 aeronaves", entre ellos cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1, con el objetivo de "introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas, manteniendo el factor sorpresa táctico".

14:53 - | "Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo", aseguró Caine

14:52 - | En tanto, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo que la misión para capturar a Maduro y a su esposa se bautizó como operación "Resolución Absoluta" y que fue "la culminación de meses de planificación y ensayos".

14:51 - | Trump no visualiza a Machado como una futura autoridad en Venezuela, ya que "no tiene apoyo ni respeto".

14:47 - | La oficina del presidente argentino, Javier Milei, celebró la captura de Maduro: "El régimen socialista que encabezaba es actualmente el mayor enemigo de la libertad en el continente". pic.twitter.com/sOROE6kJOE — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 3, 2026

14:45 - | Trump también lanzó una amenaza al presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien señaló que debe "cuidarse el trasero" tras la detención de Maduro, ya que "tiene laboratorios para fabricar droga" que envía a EE.UU. .@POTUS on Colombian President Gustavo Petro: "He's making cocaine. They're sending it into the United States %u2014 so he does have to watch his ass." https://t.co/mRqOsouW8V pic.twitter.com/aJeFDbuylk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

14:27 - | "Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país", anunció Trump durante una rueda de prensa en su residencia en Mar-a-Lago para explicar detalles del operativo de hoy en Caracas.

14:27 - | El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado que la operación militar estadounidense en la que detuvieron al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa es una "aviso" a otros países y un ejemplo de que "el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo"

14:25 - | Trump aclara: su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernarán Venezuela

14:23 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Estamos hablando de un país muerto que lo vamos a llevar a la vida. En Venezuela hay mucha gente mala y no pueden estar ahí para gobernar"

14:21 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Vamos a designar gente" para la administración de Venezuela previo a la transición

14:12 - | Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere "paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país".

14:11 - | "Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata", agregó el mandatario estadounidense.

14:05 - | "Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", dijo Trump durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

13:59 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Hoy el hemisferio occidental es más seguro (tras la captura de Maduro)"

13:48 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Estaremos en el poder (de Venezuela) hasta que haya una transición adecuada"

13:46 - | Donald Trump, presidente de Estados Unidos: "Detuvimos al dictador Nicolás Maduro y deberá enfrentar a la justicia junto a su esposa por narcoterrorismo (...) Estados Unidos es el país más fuerte del planeta"

13:28 - | La excandidata presidencial Jeannette Jara criticó en X que EE.UU. "ha violado el derecho internacional atacando a Venezuela. Aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países". EEUU ha violado el derecho internacional atacando a Venezuela.



13:28 - | Trump compartió la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado

13:26 - | El Presidente Boric se encuentra con sus ministros en La Moneda actualmente para abordar la contingencia ocurrida en Venezuela. El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostiene reunión en el Palacio de La Moneda para abordar la contingencia en Venezuela junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la ministra Secretaria General de%u2026 pic.twitter.com/rk9mSPJMaM — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) January 3, 2026

13:15 - | El presidente de Paraguay, Santiago Peña, señaló que la caída de Maduro "solo puede ser una buena noticia. instamos a priorizar, por sobre todo, las vías democráticas y el bienestar de los venezolanos (...) y ofrecemos a la comunidad internacional su cooperación y experiencia para el cambio del régimen hacia uno de vigencia plena de libertades y derechos". El Gobierno del Paraguay ha tenido siempre una posición de compromiso innegociable con la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos humanos en Venezuela, y por ello ha venido alertando hace tiempo sobre la situación insostenible del régimen ilegítimo,%u2026 — Santiago Peña (@SantiPenap) January 3, 2026

13:11 - | La embajada de EE.UU. en Chile alertó sobre las concentraciones públicas de migrantes venezolanos y recomendó a los estadounidenses a "evitarlas y que estén atentos a los medios locales para obtener datos más actualizados". SECURITY ALERT | DEMONSTRATION ALERT

Location: Santiago and other locations throughout Chile



Event: According to press and social media reports, there are public gatherings developing in Santiago and other locations throughout Chile. We advise all U.S. citizens to avoid crowds%u2026 pic.twitter.com/Jp7SbgTvkQ — Embajada EE.UU. Chile (@EmbajadaEEUUcl) January 3, 2026

12:54 - | El excandidato opositor Edmundo González Urrutia reposteó el comunicado de Machado y afirmó que están listos "para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación". Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación. https://t.co/6NtXOsZAQf — Edmundo González (@EdmundoGU) January 3, 2026

12:47 - | La ONU informó que su secretario general, Antonio Guterres, está "profundamente alarmado" por la escalada en Venezuela y preocupado de que el derecho internacional "no ha sido respetado". .@antonioguterres deeply alarmed by escalation in Venezuela, culminating with US military action today.



He%u2019s concerned that international law hasn't been respected.



He calls on all actors in Venezuela to engage in inclusive dialogue, in respect of human rights & rule of law. — United Nations (@UN) January 3, 2026

12:45 - | El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció y demandó "urgente" "la reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE.UU. a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América". #Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.



Patria o Muerte ¡Venceremos! — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026

12:39 - | El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, manifestó la posición de su país, consistente en "el rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios". Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios. Seguimos con%u2026 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) January 3, 2026

12:37 - | "A los venezolanos en el exterior los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela", afirmó la líder opositora.

12:36 - | "Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática, que nos necesita a todos", sostuvo.

12:36 - | "Esta es la hora de quienes elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional", exhortó Machado.

12:35 - | "Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", manifestó.

12:33 - | La líder opositora venezolana, María Corina Machado, expresó en un comunicado que Maduro "hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos". %uD83D%uDCCDDeclaración Pública por captura del narcodictador Nicolás Maduro pic.twitter.com/1LuGaULycf %u2014 Partido Republicano (@PRChile) January 3, 2026

12:29 - | El Partido Republicano valoró la detención de Maduro: "Es el líder de una narcodictadura de izquierda que lleva más de dos décadas hundiendo a Venezuela y a sus habitantes en la miseria". %uD83D%uDCCDDeclaración Pública por captura del narcodictador Nicolás Maduro pic.twitter.com/1LuGaULycf %u2014 Partido Republicano (@PRChile) January 3, 2026

12:19 - | Rojo Edwards: Tiene que haber una negociación para que la estructura restante chavista se vaya y se establezca el gobierno democrático (escogido en elecciones, con Edmundo González) en miras a una transición

12:12 - | El senador Rojo Edwards cuestiona en Cooperativa: "¿El derecho internacional debe aguantarle a dictadores que se queden para siempre haciendo sufrir a su pueblo, incluso manejando carteles de narcotráfico?"

12:10 - | Trump aseguró que, al momento de su detención, Maduro "estaba en una casa que parecía más una fortaleza. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio seguro, de acero sólido... Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró". .@POTUS on the moment Maduro was captured:



"He was in a house that was more like a fortress than a house. It had steel doors, it had what they call a safety space where it's solid steel... He was trying to get into it, but he got bum rushed so fast that he didn't." pic.twitter.com/xtYh1Jo8wX %u2014 Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

12:08 - | Trump también mandó un mensaje a quienes son fieles a Maduro: "Si se mantienen leales, el futuro es muy malo, muy malo para ellos... Hay banderas estadounidenses ondeando en las calles (de Caracas), así que creo que tiene muy poco apoyo. Era un dictador que el pueblo odiaba". .@POTUS on Maduro loyalists: "If they stay loyal, the future is really bad, really bad for them... They have American flags being waved on the streets, so I think he's got very little support. He was a dictator that the people hated." pic.twitter.com/8kIz1A0bFI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

12:06 - | Sobre sus últimas conversaciones con Maduro, Trump aseguró que le dijo: "Tienes que rendirte, tienes que rendirte". Añadió que el líder chavista "estuvo cerca (de hacerlo), pero al final, tuvimos que hacer algo mucho más quirúrgico, mucho más poderoso... Este fue un símbolo muy importante". .@POTUS on his discussions with Maduro in recent weeks: "I said, 'You have to give up. You have to surrender' %u2014 and he was close, but in the end, we had to do something that was really much more surgical, much more powerful... This was a very important symbol." https://t.co/PMXAq3k4ht pic.twitter.com/f4KmwzWabk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

12:04 - | El mandatario estadounidense señaló que su país estaba preparado para (efectuar) un segundo ataque, pero "esto era tan letal, tan poderoso, que no tuvimos que hacerlo. Estábamos allí con una Armada como nadie había visto antes". .@POTUS: "We were prepared to do a second wave. We were all set %u2014 and this was so lethal, this was so powerful, that we didn't have to... We were out there with an armada like nobody's ever seen before." pic.twitter.com/lBAvGDtO63 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

12:02 - | El republicano también calificó de "débil y estúpida" a los demócratas que critican la detención de Maduro. "These are weak, stupid people," says @POTUS on Democrat complaints of Maduro's capture.



"It's the same old stuff that we've been hearing for years and years... You hear from some congressman saying, 'Oh, this is so terrible.' We're saving lives." pic.twitter.com/E6tuZRWt41 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

12:01 - | Trump también aseguró: "Enviar a presos, personas de instituciones mentales y capos de la droga (desde Venezuela a EE.UU.)... los enviaron por cientos de miles... y eso es simplemente imperdonable. Por eso él (Maduro) quiso negociar al final y yo no. Dije 'no, tenemos que hacerlo (el ataque)'. .@POTUS: "Sending prisoners and people from mental institutions and drug lords %u2014 they sent them by the hundreds of thousands... and that is just unforgivable. That's why he wanted to negotiate at the end and I didn't want to negotiate. I said, 'Nope. We gotta do it.'" pic.twitter.com/eU44jxnkmi %u2014 Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

11:59 - | Sobre el devenir de la gobernanza venezolana, Trump afirmó que están tomando "la decisión ahora": "No podemos correr el riesgo de dejar que alguien más la dirija y continúe donde él (Maduro) la dejó". "What do you think is next for the Venezuelan people now that you have removed Maduro so that he can face American justice?"@POTUS: "We're making that decision now. We can't take a chance on letting somebody else run it and just take over where he left off." pic.twitter.com/Rh64xxtkpc %u2014 Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

11:57 - | "Comparen esto con Afganistán, donde fuimos un hazmerreír en todo el mundo. Ya no somos un hazmerreír. Tenemos los mejores militares del mundo por lejos", destacó el mandatario estadounidense. "Compare to this to Afghanistan, where we were a laughingstock all over the world. We're not a laughingstock anymore. We have the greatest military in the world %u2014 by far," says @POTUS.



"The professionalism and the bravery... You almost couldn't hold to them back." pic.twitter.com/XWnaOxITbn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

11:55 - | "Nunca vi algo como esto. Pude verlo en tiempo real y vi cada aspecto de él (el operativo en Caracas). Fue increíble ver el profesionalismo y la calidad de liderazgo" de las FF.AA., añadió Trump a Fox News. "I've never seen anything like this. I was able to watch it in real time, and I watched every aspect of it," says @POTUS on the U.S. capture of Venezuelan dictator Nicolás Maduro.



"It was amazing to see the professionalism %u2014 the quality of leadership... Amazing." %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8 pic.twitter.com/VZvRxZRgab — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

11:51 - | Los dichos del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Fox News: "El equipo hizo un increíble trabajo (deteniendo a Maduro). No hay otro país en la Tierra que pueda hacer semejante maniobra". .@POTUS on the capture of Venezuelan dictator Nicolás Maduro: "The team did an incredible job... There's no other country on Earth that can do such a maneuver." pic.twitter.com/sbfEyVDgUf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

11:45 - | El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue más categórico y expresó: "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente". A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.



A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 3, 2026

11:43 - | Desde la cancillería rusa, se declaran "extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU. Si realmente tuvo lugar, es una viola%u0441ión grave de la soberanía de un Estado independiente". Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU.



Si realmente tuvo lugar, es una viola%u0441ión grave de la soberanía de un Estado independientehttps://t.co/ns9u3KqU9X pic.twitter.com/YcvW73NJEn — Cancillería de Rusia %uD83C%uDDF7%uD83C%uDDFA (@mae_rusia) January 3, 2026