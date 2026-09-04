Ya no es calle Río de Janeiro, porque desde este viernes 4 de septiembre rige en Recoleta el nuevo nombre de la arteria del barrio Patronado: República de Corea, en una acción que busca fortalecer la alianza comunal con la comunidad coreana del sector.

El cambio de nombre constituye un reconocimiento a la trayectoria y contribución de la comunidad coreana, cuya presencia ha sido parte fundamental de la historia y el desarrollo del tradicional sector comercial.

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, dijo que la decisión habla de que la comuna "se ha construido con el aporte de distintas comunidades y la comunidad coreana es parte fundamental de nuestra identidad, de nuestra diversidad y del desarrollo de Barrio Patronato".

El embajador coreano, Hak Je Kim, destacó por su parte el profundo significado de la iniciativa para la comunidad coreana, porque "es mucho más que una decisión administrativa, es un motivo de orgullo para nuestra comunidad y una oportunidad para seguir contribuyendo al desarrollo de esta zona".

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