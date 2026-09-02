Coquimbo dejó atrás el bochorno de su aniversario con triunfo de local ante U. de Concepción
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Coquimbo dejó atrás el bochorno de su aniversario con triunfo de local ante U. de Concepción
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Coquimbo Unido disputó un partido sin público después del encuentro suspendido ante Huachipato y logró quedarse con la victoria 1-0 ante Universidad de Concepción. Con ello, el "pirata" dejó atrás un aniversario que dejó afectado al meta "acerero" Christian Bravo con bombas de ruido y se reencontró con los festejos como local tras cuatro meses en la Liga de Primera.
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