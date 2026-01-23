20:08 - | El último reporte de Conaf informó que 3.044 incendios forestales han afectado 64.379 hectáreas a nivel nacional, con 16 focos en combate y 9 bajo observación. Balance Incendios Forestales | Actualización

%u27A1%uFE0FSituación Nacional

Incendios periodo mayor ocurrencia: 3.044

Superficie afectada: 64.379 ha

Incendios de magnitud ( 200 ha): 13



%u27A1%uFE0FEstado actual

Bajo observación: 9

En combate: 16

Controlados: 51

Extinguidos hoy: 19



%u27A1%uFE0FIncendios%u2026 pic.twitter.com/pStf2eM37I — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 24, 2026

20:04 - | Directora Nacional de Senapred se reúne en mesa técnica con los organismos del sistema, y en conexión con los Cogrid de las regiones de Ñuble y Biobío. %uD83D%uDCCC #AHORA | Directora Nacional se reúne en mesa técnica con los organismos del sistema, y en conexión con los Cogrid de las regiones de Ñuble y Biobío, con la finalidad de efectuar un monitoreo de la situación de incendios forestales y revisar la implementación de acciones en la%u2026 pic.twitter.com/6FIHkXmSra — SENAPRED (@Senapred) January 24, 2026

10:46 - | El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, trasladó sus condolencias a su homólogo chileno, Alberto van Klaveren, ante los graves incendios que han dejado 21 fallecidos en el país, informó hoy la agencia oficial de noticias Xinhua #Cooperativa90

10:46 - | El canciller chino mostró su pesar por las víctimas mortales y ofreció, en nombre del Gobierno del gigante asiático, sus condolencias a sus familias y a los habitantes de las zonas afectadas, donde más de 2.000 viviendas han quedado destruidas.

10:46 - | Asimismo, Wang deseó una rápida recuperación a los heridos y mostró su esperanza de que las regiones donde se han registrado estos incendios vuelven a la normalidad lo antes posible.

10:17 - | Municipalidad de Santiago enviará más de 30 toneladas de insumos a las comunas de Concepción (Biobío) y Ránquil (Ñuble). La ayuda fue recaudada durante los últimos días en tres centros de acopio municipales y el concierto benéfico del pianista Roberto Bravo realizado en la Catedral Metropolitana.

10:03 - | La carga contiene agua embotellada, alimentos no perecibles, artículos de aseo, pañales y alimento para las mascotas, además de otros elementos de primera necesidad.

09:59 - | Senapred informó que son 15 los incendios activos los que se encuentran en combate en todo el país. Consolidado nacional de incendios forestales. Infórmate en: https://t.co/vYuS585aHu pic.twitter.com/J46sWn2Ce3 — SENAPRED (@Senapred) January 24, 2026

09:55 - | La emergencia ha dejado a unos 20.485 damnificados en total entre los incendios de Ñuble, Biobío y La Araucanía; 21 fallecidos; 321 lesionados; 687 albergados, y 2.956 hogares ya realizaron la ficha FIBE.

09:55 - | Aumentan los sectores autorizados para botar escombros por emergencia en la Región del Biobío: Amplían a 4 los sectores autorizados para botar escombros en el Biobío por emergencia:



- Chile Algas, Penco

- Cardenal Samoré N° 140, Punta de Parra, Tomé

- Balmaceda N° 292, Laja

- General Bonilla s/n, frente a Estadio Regional, Concepción@Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 24, 2026

08:49 - | Augusto Robert, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la CMPC: En estas emergencias, lo más importante es conducir los apoyos a organizaciones establecidas que están en coordinación directa con las autoridades.

08:49 - | Augusto Robert, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la CMPC: Trabajar en conjunto con municipalidades y organizaciones gremiales para nosotros es la mejor manera de canalizar la ayuda.

08:47 - | Augusto Robert, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la CMPC: Nuestra principal función en esta emergencia es enfocarnos y volcarnos al combate de los incendios forestales y la prevención. Luego, cuando ya la emergencia es controlada, nos coordinamos con los municipios para apoyar a la comunidad.

08:47 - | Augusto Robert, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la CMPC: Por temporada, tenemos más de 23 aeronaves que están trabajando en combate y más de mil brigadistas. Cuando se identifica una alerta roja, toda la organización se vuelca para el combate de incendios. Todos tenemos una función.

08:46 - | Augusto Robert, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la CMPC: Este no es un trabajo solo de la temporada de incendios, es de todo el año, trabajando en prevención y es una de las mejores coordinaciones pública-privada del país.

19:54 - | Capellán del Hogar de Cristo: No recomiendo que la gente vaya a dejar ropa a los damnificados, salvo que esté en muy buen uso y catalogada

19:47 - | Capellán del Hogar de Cristo: En una primera etapa, llevamos 50 kits de remoción de escombros, particularmente a la zona de Penco y Punta de Parra

19:43 - | Capellán del Hogar de Cristo: Este domingo 25, entre las 18:00 y las 21:00 horas, habrá un programa de todos los canales asociados a ANATEL, e iremos contando lo que está haciendo Bomberos, Desafío Levantemos Chile, Techo-Chile, Hogar de Cristo y Movidos x Chile %uD83D%uDCFA UNIDOS POR ÑUBLE Y BIOBÍO



Este domingo 25 de enero desde las 18:00, la TV chilena se une en una transmisión solidaria para apoyar a las familias afectadas por los incendios en Ñuble y Biobío %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1%u2764%uFE0F



Más información en: https://t.co/MZThEQlYjC pic.twitter.com/R2hGZmGWNb — AnatelChile (@AnatelCL) January 23, 2026

19:41 - | Capellán del Hogar de Cristo: Lo mejor es que la población civil se organice a través de organizaciones o fundaciones que canalizan, coordinadamente con las autoridades, las ayudas a los damnificados

19:39 - | Capellán del Hogar de Cristo, José Francisco Yuraszeck: Lo que debe continuar después de los incendios, junto con la ayuda material, es un apoyo psicosocial a las víctimas

19:17 - | Ministra de Agricultura, Ignacia Fernández: Llevamos dos días sin alertas de evacuación en las tardes, que son las horas más complicadas para el combate en el Ñuble, pero todavía con focos que se reactivan

19:15 - | Ministra de Agricultura, Ignacia Fernández: La recuperación de los animales "huérfanos" por la emergencia es relevante por el rol que juegan después en los procesos de reforestación, al ser parte fundamental del ecosistema

19:10 - | Ministra de Agricultura, Ignacia Fernández: Hay mucha gente a la que no se le aplica la ficha FIBE porque no es su vivienda lo que se ha visto afectado, sino que los cultivos que la rodean

19:09 - | Ministra de Agricultura, Ignacia Fernández: A la fecha, en Ñuble tenemos 257 viviendas destruidas de forma irrecuperable, y las fichas FIBE aplicadas llegan a 480 personas

19:05 - | Ministra de Agricultura, Ignacia Fernández: La declaración de emergencia agrícola nos permite agilizar la entrega de apoyos a la gente que se ha visto afectada

17:45 - | Subsecretario Ricardo Montero: "El primer foco siempre está puesto en las personas. Todo está focalizado en salvar vidas de personas."

17:45 - | Subsecretario Ricardo Montero: "Nosotros trabajamos en un formato de coordinación que son los Cogrid, que son comités de emergencia de gestión de riesgo de desastre. Trabajamos en los Cogrid a nivel regional y a nivel nacional."

17:45 - | Subsecretario Ricardo Montero: "Potenciamos los despliegues con aumento de personal en cada uno de los equipos, en Conad, en PDI, en Carabineros, en Ejército, y se armó toda la estructura de emergencia más total con todos los refuerzos necesarios."

17:44 - | Subsecretario Ricardo Montero: "Lo que pasó el fin de semana es que tuvimos una situación muy compleja con condiciones muy pero muy adversas. El sábado ya estábamos con incendios de una magnitud intensa, y ahí comenzó el trabajo de todo el aparato estatal extra que va en apoyo, incluido militares."

17:44 - | Subsecretario Ricardo Montero: "En el caso específico de Ñuble, estamos con un gran foco que es San Lorenzo, los otros ya los tenemos bastante más controlados, pero este es el momento en que tenemos que tratar de matar los incendios y que no vuelvan a reavivarse."

17:43 - | Subsecretario Ricardo Montero: "Hemos avanzado muchísimo, especialmente después del martes, en que habíamos vivido ya un sábado, domingo y lunes muy pero muy complejo."

17:39 - | Subsecretario Ricardo Montero: "Creo que después de muchísimo trabajo hemos avanzado bastante, pero todavía estamos en una situación que es sensible (...) Es una situación crítica que tenemos que estar muy atentos."

14:02 - | "Necesitamos con extrema urgencia apoyo del Estado para combatir el incendio de pastizales que está activo en Isla Mocha", dijo la alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado: Alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, hace un urgente llamado a que se destinen recursos aéreos para combatir incendio en Isla Mocha. La ínsula no tiene cuerpo de Bomberos y el fuego avanza rápidamente @Cooperativa pic.twitter.com/PnDMcgaz35 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 23, 2026

14:00 - | René Saffirio (Ind.) sugirió que la alta intencionalidad en los siniestros no responde a patologías, sino a una motivación financiera que "se antepone por sobre las personas". Gremios agrícolas calificaron de "impresentables" y "livianas" las palabras de la autoridad, exigiéndole que "aterrice" y deje de culpar a los productores: #Cooperativa90 "No todos son pirómanos": Gobernador de La Araucanía ligó incendios con "intereses económicos" https://t.co/r797hLFGLt pic.twitter.com/u31SCpAjVz — Cooperativa (@Cooperativa) January 23, 2026

13:31 - | #Cooperativa90 Claudia Chamorro, jefa de la Región Policial Biobío de la PDI, sobre caso Las Trinitarias: El imputado "es un hombre de 39 años que fue detenido en atención a una orden verbal emanada del Juzgado de Garantía de Concepción. Él tiene antecedentes policiales por lesiones graves e infracción a la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual. La investigación es llevada por el equipo multidisciplinario y se encuentra caratulada como incendio de bosques

13:29 - | Caso Las Trinitarias (Biobío): El Ministerio Público, que formalizará este viernes al sospechoso de 39 años detenido ayer por la PDI, ha decretado el carácter reservado de las indagatorias para proteger las acciones de inteligencia y el éxito del proceso

13:23 - | #Cooperativa90 En La Araucanía, el foco más complejo sigue siendo Alboyanco en Angol, con 1.945 hectáreas en combate, seguido por Codihue en Nueva Imperial con 829 hectáreas. Siniestros en Collipulli (Pan Grande) y Lumaco (El Lingue Bajo 4) ya han sido catalogados como controlados

13:23 - | #Cooperativa90 En Ñuble, la atención se centra en Perales, donde el fuego ha consumido 5.100 hectáreas y se mantiene activo. En Quillón, el foco Monte Negro sigue en combate con 1.500 hectáreas siniestradas. Por otro lado, se reportan avances positivos con el control de los incendios en Ránquil (Rahuil Bajo) y la Reserva Ñuble en la comuna de Pinto

13:21 - | #Cooperativa90 La Región del Biobío registra las cifras más alarmantes de superficie quemada. El incendio denominado Trinitarias, en la comuna de Concepción, se mantiene en combate con una afectación de 15.541 hectáreas. A este se suman otros focos críticos: Rancho Chico (Concepción), con 7.231 hectáreas en combate; Rucahue Sur (Laja), 4.123 hectáreas en combate; San Lorenzo (Florida): 3.968 hectáreas en combate (siniestro que también afecta a la Región de Ñuble)

13:18 - | De acuerdo con el último reporte emitido por el Senapred, con corte a las 09:30 horas de este viernes, hay nueve incendios en combate, cinco controlados y uno en observación

11:29 - | Boric fue consultado por el quiebre desatado en el oficialismo por el veredicto absolutorio en el caso Gatica: "Les pido a los partidos que se pongan a la altura de la situación. Los chilenos nos quieren ver trabajando, unidos por Chile. De una vez por todas, pónganse a la altura", exigió

11:21 - | El Mandatario volvió a responder a las críticas de quienes han acusado una lenta reacción del Estado al inicio de la emergencia: "Me quedo con la actitud que han tenido las principales autoridades del Gobierno electo, porque en estos temas no hay oposición ni oficialismo"

11:14 - | En el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric brinda un punto de prensa para detallar nuevas ayudas a los damnificados: AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anuncia nuevas medidas de ayudas tempranas y detalla apoyos en curso para familias afectadas por incendios forestales en la zona centro sur del país. https://t.co/IpDIrLvbjz — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) January 23, 2026

10:17 - | El hombre de 39 años detenido ayer como sospechoso de iniciar el megaincendio forestal del sector Trinitarias, en Concepción, enfrentará hoy, a partir de las 13:00 horas, su audiencia de control de detención y eventual formalización en el tribunal penquista. El imputado, quien fue trasladado desde el cuartel general de la PDI bajo estrictas medidas de seguridad, es investigado por un equipo especializado de la Fiscalía del Biobío Este es el momento en que la PDI detuvo al presunto autor del incendio Trinitarias, el que habría iniciado por un uso defectuoso de una cocina a leña en el sector rural de Concepción @Cooperativa pic.twitter.com/mbladXfqnq — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 23, 2026

08:57 - | La ministra Javiera Toro confirmó en Cooperativa que este 24 de enero se transferirán los fondos a las primeras 2.205 familias catastradas mediante la ficha FIBE #Cooperativa90 Gobierno inicia pagos del Bono de Recuperación para damnificados: ¿Cómo recibirlo y cuánto es? https://t.co/jSJR0dKO17 pic.twitter.com/lJJjUy5LAb — Cooperativa (@Cooperativa) January 23, 2026

08:25 - | [En vivo] Ministra de Desarrollo Social sobre ayuda de privados: En una tragedia de esta magnitud, todo el apoyo es relevante, pero también es relevante que sea una ayuda coordinada con las autoridades, con municipios y el Gobierno, para que llegue donde más se necesita #Cooperativa90

08:23 - | [En vivo] Ministra de Desarrollo Social sobre la reconstrucción: En la medida que las condiciones lo permiten, los servicios están ingresando (a las zonas arrasadas por el fuego). El Minvu ya empezó a hacer el catastro de la Ficha 2, que es el más acabado y técnico para las decisiones que vienen #Cooperativa90

08:19 - | [En vivo] Ministra de Desarrollo Social: 2.205 hogares van a recibir el Bono de Recuperación este sábado y en la medida que se van aplicando más FIBE estas se van ingresando en nuevas nóminas que se van a pagar la próxima semana #Cooperativa90

08:17 - | [En vivo] Ministra de Desarrollo Social: El Bono de Recuperación va de 750.000 pesos para casos de mediana afectación a 1,5 millones para casos de alta afectación, que son la gran mayoría. Es un bono que se va a transferir desde mañana de forma automática en la Cuenta Rut de los catastrados #Cooperativa90

08:13 - | [En vivo] Ministra de Desarrollo Social: Ya se han aplicado 2.635 FIBE, 2.140 en el Biobío #Cooperativa90

08:12 - | [En vivo] Ministra de Desarrollo Social: Mañana van a empezar los pagos del Bono de Recuperación para las primeras FIBE #Cooperativa90 [En vivo] La ministra de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo), Javiera Toro (@javieratoroc), conversa con El Diario de @Cooperativa#Cooperativa90 https://t.co/WoFHXvthxL pic.twitter.com/vN8EjCzBWv — Cooperativa (@Cooperativa) January 23, 2026

07:56 - | #Cooperativa90 Meteorológo Arnaldo Zuñiga: Se mantienen las altas temperaturas (en La Araucanía). Sin valores extremos, pero altas. Aparentemente, para la próxima semana es probable que tengamos que estar enfrentando nuevamente una ola de calor en toda la región (de La Araucanía), lamentablemente, a partir del día miércoles en adelante

07:49 - | [En vivo] #Cooperativa90 [En vivo] #Cooperativa90 Presidente de Bomberos en el Biobío: Estamos desde el minuto cero y no nos iremos hasta que la emergencia esté superada; vamos a estar siempre con la comunidad

07:43 - | [En vivo] #Cooperativa90 Presidente de Bomberos en el Biobío: Combatimos con 500 voluntarios constantemente. Los recambiamos con turnos de 12 horas; a las 12 horas sale el recambio y siguen otros 500 bomberos

07:41 - | [En vivo] #Cooperativa90 Presidente de Bomberos en el Biobío: Tenemos todos los recursos (necesarios para el combate), si bien siempre nos va faltar un poquito; por ejemplo, renovar carros antiguos

07:39 - | [En vivo] #Cooperativa90 Presidente de Bomberos en el Biobío: Los siete voluntarios accidentados el miércoles por la noche en Florida están dados de alta

07:35 - | [En vivo] #Cooperativa90 Braulio Castro, presidente de Bomberos en el Biobío: Tenemos un 70% superado, pero hay dos incendios activos que nos tienen muy atentos en Puente 7 y San Lorenzo, en Florida, sin descuidar el Trinitarias

07:28 - | El último balance de Senapred, publicado a las 23.15 horas del jueves, informó que 20 incendios forestales han podido ser extinguidos. Sin embargo, 16 se mantienen en combate y 28 lograron ser controlados

07:25 - | En medio de la emergencia que afecta a la zona centro-sur del país, el Servicio Médico Legal (SML) entregó ayer una actualización respecto al trabajo forense en la Región del Biobío. Según los últimos reportes, se ha logrado identificar a 17 víctimas fatales registradas en la zona producto de los incendios forestales. #Cooperativa90 Incendios forestales: SML confirma identificación de 17 víctimas fatales mediante ADN y huellas dactilares https://t.co/1jbs5x5xAF pic.twitter.com/7SlkPu1GfI — Cooperativa (@Cooperativa) January 23, 2026