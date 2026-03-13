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Cazas F-16 de la FACh concentraron miradas en Valparaíso

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Aunque en algunos sectores la neblina conspiró, miles de personas pudieron observar el paso de cazas F-16 de la FACh por la costa e interior de la Región de Valparaíso, en una actividad en el marco del Mes del Aire y el Espacio, con motivo del 96º aniversario de la creación de la institución armada.

El paso de los aviones de combate se repetirá en la zona el lunes 16 de marzo, desde las 11:45 horas.

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