Avanza el túnel Lo Ruiz: unirá Vespucio Norte y la autopista General Velásquez
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El biministro de Obras Publicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, encabezó una visita inspectiva a la construccion del proyecto concesionado Túnel Lo Ruiz, que permitirá unir las autopistas Vespucio Norte y General Velasquez, a través del cerro homónimo, en la comuna de Renca.
Con una longitud total de 5,8 kilómetros, la obra incluye dos túneles unidireccionales de 1,5 km cada uno, con dos pistas por sentido y una velocidad máxima de diseño de 80 km/h. De acuerdo a la planificación, el proyecto deberá estar en servicio en 2029.
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