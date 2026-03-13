Los ministros secretaria general de Gobierno, Mara Sedini; y de Hacienda, Jorge Quiroz, hablaron con la prensa en el Palacio de La Moneda, en la primera vocería oficial del nuevo gobierno, y tras el consejo de gabinete que lideró el Presidente.

Tras asumir el pasado miércoles, el Mandatario José Antonio Kast se reunió desde las 8:30 horas con su equipo de colaboradores, para delinear las primeras acciones en el marco de su concepto de "gobierno de emergencia".

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