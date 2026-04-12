Este domingo se llevó a cabo la tradicional misa de Cuasimodo en la Medialuna de la comuna de Lo Barnechea (Región Metropolitana), instancia que contó con la participación de algunas autoridades como el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y su par de las Culturas, Francisco Undurraga.

La tradición costumbrista se originó a fines de la época colonial y a principios del siglo XIX como una escolta a caballo para proteger a los sacerdotes que llevaban la comunión a enfermos tras la Pascua de Resurrección.

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