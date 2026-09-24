Caso "Rey de Meiggs": Se amplió la investigación en 60 días tras reformalización

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó este jueves una extensión de 60 días en el plazo de investigación correspondiente al crimen del denominado "Rey de Meiggs".

La determinación del tribunal concedió la mitad del tiempo que había requerido formalmente el Ministerio Público, configurando la quinta prórroga en una causa que se prolonga por cerca de un año e involucra a nueve imputados que resultaron reformalizados.

Durante la audiencia, la Fiscalía centró los cargos en el delito de homicidio calificado a partir de los requerimientos internacionales suscritos para concretar la extradición de Alberto Carlos Mejía desde Colombia.

El individuo, que fue apresado en el Recinto Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago y se le acusa de sicariato, ganó notoriedad en julio de 2025 luego que la Justicia lo liberara erróneamente de su prisión preventiva, además de haberse identificado bajo el falso nombre de "Osmar Ferrer".

"Era importante reformalizar la investigación toda vez que, como es de público conocimiento, se produjo la llegada de uno de los imputados producto de una extradición. Las extradiciones siempre están regidas por tratados internacionales y, en este caso, solamente fue autorizada por el delito de homicidio calificado", explicó el fiscal jefe de Análisis Oriente, Fernando Anais.

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó una nueva ampliación de 60 días en la causa por el homicidio del denominado "Rey de Meiggs". (FOTO: ATON)

En esta línea, el persecutor precisó que "este imputado se encontraba formalizado por otros delitos, los cuales no pueden ser perseguidos y, por ende, era importante reformalizar, además de poder precisar ciertos hechos que se han podido ir estableciendo a través de la investigación".

"Por todo eso, solamente puede ser perseguido en Chile por el delito de homicidio calificado, con una pena máxima de 20 años", puntualizó.

Reparos de las defensas por dilación del proceso

Frente a la solicitud de mayor plazo, los representantes de los imputados manifestaron su disconformidad.

La defensa del imputado Wilson Verdugo -encabezada por el abogado Luis Hinostroza- remarcó que su representado prestó colaboración y que correspondía poner término a la fase investigativa para dar paso al juicio oral.

"Nosotros hemos venido reclamando desde principios de año que el Ministerio Público no ha hecho diligencias en este caso. Pero cuando viene a la audiencia a solicitar aumento de plazo, dice que es una investigación muy compleja, muy importante, pero no encontramos que realice diligencias", cuestionó el jurista.

"Pasó todo el 2026 prácticamente sin realizar diligencias y viene hoy a pedir una ampliación de plazo por 120 días para realizar diligencias que perfectamente pudieron haber realizado hace un año atrás", añadió Hinostroza.

Desde una de las defensas cuestionaron el retraso procesal, afirmando que "el Ministerio Público no ha hecho diligencias en este caso". (FOTO: ATON)

Cuestionan tesis de asociación ilícita sobre "Los Ñaños"

Por otro lado, la defensa de Neomar Arismendi rebatió la figura de crimen organizado imputada por la parte acusadora.

El abogado Víctor Negrón afirmó que "tenía bastantes antecedentes nuevos. Ya se presentó un informe antropológico, dado a que no existe la asociación criminal de 'Los Ñaños'. Es un concepto que fue utilizado por la Policía de Investigaciones".

"En Ecuador es una palabra que lo utilizan, por ejemplo, incluso muy comúnmente, está en la RAE, es una palabra muy asociada a los términos de amigo o muy cercano. Por ende, Ñaños como asociación criminal no existe; se informó a través de este informe antropológico-lingüístico", puntualizó el jurista.

Pese a los reparos expuestos por las defensas técnicas, el tribunal resolvió conceder un margen adicional de 60 días para que el Ministerio Público cierre las diligencias pendientes respecto de los nueve imputados reformalizados.