Exfiscal Fodich declara por indagatoria de lavado de activos y red de préstamos "gota a gota"

El exfiscal Vinko Fodich fue citado a prestar declaración por segunda vez ante la Fiscalía Supraterritorial desde el Centro de Detención Preventiva de Casablanca, recinto donde permanece recluido.

La comparecencia se enmarca en una causa por lavado de activos que rastrea maniobras de financiamiento informal bajo la modalidad de "gota a gota", pesquisa en la cual figura como socio de la sociedad mercantil E-Panda Financiero SpA.

Fodich se encuentra privado de libertad tras haber sido imputado por su presunta vinculación en el secuestro extorsivo de dos empresarios chinos ocurrido el 6 de agosto, causa en la que el persecutor ya declaró en septiembre para descartar cualquier participación en la planificación de dicho delito.

En esta oportunidad, su comparecencia responde a los antecedentes patrimoniales acopiados por los fiscales antes de formalizar cargos en su contra a fines de octubre.

El imputado ya cumple prisión preventiva por otra causa ligada al secuestro extorsivo de dos ciudadanos chinos. (FOTO: ATON)

Origen del caso: alertas de la UAF por préstamos "gota a gota"

Según informó El Mercurio, el origen de la causa se sustenta en informes de inteligencia financiera que detectaron movimientos irregulares en cuentas bancarias comerciales.

La alerta inicial vinculó a personas naturales y jurídicas con redes dedicadas a la usura y préstamos extorsivos fuera del sistema bancario tradicional.

"La presente investigación por el delito de lavado de dinero se origina a través del reporte emanado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), mediante Oficio Reservado N° 226/2025, quien tras una serie de 'Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)', identifica a un ciudadano chileno, individualizado como Luis Alfredo Muñoz Morales", detalló uno de los escritos incorporados a la investigación, según consignó Emol.

A partir de esos antecedentes, el informe ministerial incorporado al expediente profundiza que "se logró detectar que figura como denunciado por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, y que mantiene una posible vinculación con una organización criminal que se dedica al préstamo de dinero informal, denominado 'gota a gota'".

Transacciones sin justificación y vínculos con E-Panda Financiero SpA

Dentro del entramado empresarial detectado por los investigadores figura E-Panda Financiero SpA, entidad en la cual el exfiscal mantiene participación societaria activa.

Los análisis contables levantados por el Ministerio Público detectaron incongruencias entre sus ingresos formales y los flujos de dinero efectivamente administrados.

Informes judiciales revelan que el investigado "mantendría reportes previos emitidos por bancos debido a un volumen operacional que no se condice con su perfil". (FOTO: ATON)

Asimismo, respecto a las firmas asociadas a Muñoz Morales -quien ya registra condena por gestiones de la fiscalía regional de Valparaíso-, el documento detalla que dos de ellas mantienen término de giro vigente y que las alertas se consolidaron.

Diligencias de seguimiento y vigilancia policial

El expediente penal también recopila labores de campo ejecutadas por unidades policiales para individualizar y monitorear a los objetivos de la causa. Las vigilancias discretas permitieron georreferenciar las rutinas y domicilios del exabogado del Ministerio Público previo a su privación de libertad.

El registro policial añade que el exfiscal fue detectado al llegar a su residencia en Camino del Algarrobo, en la comuna de Las Condes, al volante de un automóvil Kia Sportage 2020 inscrito a nombre de Patricia Carolina Cisternas Vicuña, individualizada en las pesquisas como madre de uno de sus hijos.

Con esta declaración desde el penal de Casablanca, el equipo persecutor busca contrastar la versión del imputado frente a la evidencia documental y bancaria recopilada, como paso previo a la audiencia de formalización fijada para fines de octubre.