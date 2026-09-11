Manifestantes encendieron una decena de barricadas en Peñalolén
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Al cierre de este 11 de septiembre, en que se conmemoran 53 años desde el golpe de Estado, manifestantes encendieron unas 10 barricadas entre la Rotonda Grecia y Avenida Tobalaba, en la comuna de Peñalolén.
Se presume que los responsables de estos focos de incendio, quienes estaban vestidos completamente de negro, también activaron bombas de ruido en dicho sector.
Los incidentes llevaron a Carabineros de Control de Orden Público a cerrar ese perímetro, pero de momento, no han activado los carros lanzaagua ni lanzagases para disolver la protesta.
En paralelo, la policía detuvo a cinco personas en Cerro Navia durante esta jornada, quienes fueron sorprendidas portando fuegos artificiales y elementos para elaborar bombas molotov.
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