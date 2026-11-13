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Los piratas van por un nuevo título: La oncena de Coquimbo para la final de la Copa de la Liga

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Esta es la formación de Coquimbo Unido para la final de la Copa de la Liga, ante O'Higgins de Rancagua, este sábado a las 18:30 horas en Santa Laura.

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