Incendio de camión con madera en Autopista Central obligó a cortar el tránsito
En las primeras horas de este viernes se reportó el incendio de un camión de transporte de madera en la Autopista Central, a la altura de la comuna de San Miguel.
La emergencia provocó la caída de parte de la carga en la autopista, lo que obligó a cortar el tránsito y gran congestión vehicular.
