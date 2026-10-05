Delincuentes quemaron un auto tras asalto a supermercado en Valparaíso
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Delincuentes quemaron un vehículo -que tenía encargo por robo- tras realizar un robo en un supermercado de la cadena Acuenta, en el sector de Rodelillo, la noche del pasado domingo en la ciudad de Valparaíso.
El delito se llevó a cabo en lo que se denomina "turbazo", e incluyó también el lanzamiento de "miguelitos" para evitar ser perseguidos por vehículos policiales o de seguridad.
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