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Detectan envíos marítimos con cargas con cocaína y ketamina destinadas a Europa y Norteamérica

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Un operativo encabezado por la Fiscalía Regional de Arica y ejecutado por la Policía Marítima de la Armada permitió detectar cargas contaminadas con cocaína y ketamina en el puerto de Arica, las que tenían como destino final puertos de Europa y Norteamérica, en un procedimiento que evidenció nuevas estrategias del narcotráfico internacional.

La investigación, desarrollada por la Sección de Investigaciones Policiales Marítimas Norte (Diplomar), permitió identificar tres cargamentos provenientes de Bolivia que totalizaban 68,7 toneladas.

Los envíos correspondían a madera de tajibo con destino a Hamburgo, Alemania; baldosas de caucho destinadas a Manzanillo, México, y madera aserrada que sería enviada a Venecia, Italia.

En estos cargamentos se detectó clorhidrato de cocaína y ketamina ocultos mediante mecanismos no convencionales, lo que da cuenta de nuevas modalidades del crimen organizado transnacional.

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