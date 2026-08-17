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Un conductor quedó en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza efectuado por un carabinero, durante una fiscalización vehicular realizada la madrugada de este lunes en la esquina de Avenida Padre Hurtado con Nueva Imperial.
"Este vehículo, al percatarse de la presencia policial, intenta atropellar a los carabineros de servicio, quienes se ven en la obligación, en defensa propia, de hacer uso de su armamento fiscal", explicó el teniente Carlos Huincatripay, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada.
El conductor fue encontrado con un impacto balístico en la cabeza y trasladado hasta un centro asistencial, donde permanece en riesgo vital. En tanto, otro de los ocupantes fue detenido cuando intentaba huir a pie y un tercero logró escapar.