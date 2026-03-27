Por segundo día consecutivo, estudiantes protagonizaron manifestaciones en rechazo a la reducción de beneficios escolares que plantea la Administración Kast en línea con su política de ahorro fiscal.

La movilización se registró en la Plaza Baquedano y, posteriormente, se trasladó a la Alameda, donde Carabineros desarrolla un perímetro de seguridad que incluye desvíos de tránsito.

LEER ARTICULO COMPLETO