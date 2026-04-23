Toma en Cerrillos era centro de operaciones para ladrones de autos
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Decenas de autos robados se hallaron en una desarmduría clandestina, instalada en medio de una toma en Cerillos, en la calle San José, aprovechando el aislamiento que provocan estos asentamientos irregulares, donde se levantan construcciones ilegales y redes de comercios también al margen de la ley.
Como no son sectores de libre tránsito, usualmente se prestan para el desarrollo de delitos, tal como en este caso descubrieron las policías uniformada y civil, que actuaron juntas en un gran operativo.
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