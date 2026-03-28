La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y el presidente de la Fundación Jaime Guzmán, Hernán Larraín, participaron en una ceremonia de conmemoración por los 35 años del atentado contra el senador de la UDI.

La actividad se realizó en el antiguo memorial ubicado en la comuna, donde se instaló una placa conmemorativa para recordar el hecho ocurrido en 1991 y rendir homenaje al exparlamentario.

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