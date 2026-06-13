La Municipalidad de La Reina declaró vecina ilustre a Margarita de las Mercedes Flores Flores, de 110 años, la habitante más longeva de su comuna, durante una celebración sorpresa en la cual estuvo acompañada por sus seres queridos.

De forma unánime, el Concejo Municipal reconoció a la mujer por su trayectoria y aporte en el ámbito local, calificándola como patrimonio vivo de la comuna: "Siempre fue muy sociable, sana y activa, participando en talleres y las actividades comunales, a las que recién dejó de ir en la época de pandemia, cuando tenía 104 años", comentó su hija y cuidadora, Myriam Concha.

"Estoy muy feliz y agradecida de esta fiesta tan linda que me ha hecho el alcalde. Nunca lo pensé", expresó Margarita, aunque el jefe comunal, José Manuel Palacios, acotó que "desde que cumplió 100 años, veníamos conversando de hacer una gran celebración para los 110, medio en serio y en broma, y me cobraba la palabra todos los años".

A juicio de la autoridad, con este evento, el municipio resalta "el buen trato que queremos dar a las personas mayores: su inclusión total, fomentar que sean autovalentes y apoyo al cuidado que es fundamental para la salud mental y una mejor vida cotidiana".

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