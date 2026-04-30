La celebración de la Noche de Walpurgis en Praga
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Cientos de checos salieron a las calles de Praga con disfraces de brujas para celebrar la Noche de Walpurgis, fiesta con origen cristiano en el siglo VIII, y que con fuego para ahuyentar malos espíritus también se ubica como "antagonista" al 1 de noviembre y All Hallows' Eve -Halloween-, considerada como la "noche de brujas".
No obstante, con el tiempo la presencia de referencias a brujas también alejaron el sentido original y el paganismo en la zona centro y norte de Europa "se tomó" la celebración, ahora también parte de la cultura popular y atractivo turístico.
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