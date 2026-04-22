Junto a los ministros Alvarado (Interior), Quiroz (Hacienda), García Ruminot (Segpres), Poduje (Vivienda) y Sedini (Segegob), el Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó el mensaje al Congreso con su proyecto de "reconstrucción nacional", que incluye medidas como la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23 por ciento, con miras a generar más inversión y por consiguiente -afirmó- más y mejores empleos.

"Muchos pensaban que el Estado, por sí mismo, podía generar riquezas sin considerar que sin la complementación del mundo privado y de los emprendedores, eso es prácticamente imposible", dijo el Mandatario.

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