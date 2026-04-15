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Presidente monitoreó operativo de Carabineros y la PDI contra migrantes irregulares

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Luego de que fuera emitida la cadena nacional en la que expuso detales sobre la ley de reconstrucción que ingresará al Congreso, el Presidente José Antonio Kast concurrió al Centro de Gestión de las Operaciones Especiales de Carabineros, desde donde monitoreó junto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, un operativo policial conjunto de Carabineros y la PDI para identificar a migrantes irregulares en 30 puntos estratégicos de la capital.

En el primer recuento de este procedimiento se dio cuenta de 13 detenidos.

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