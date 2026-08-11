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Meteorología prevé tormentas eléctricas durante sistema frontal en el norte

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (archivo)
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Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), detalló en Cooperativa el sistema frontal que afecta a la zona norte desde este martes.

El sistema frontal estará "concentrado principalmente en la Región de Atacama, en sectores cordilleranos y precordilleranos: allí es donde se registrarán las precipitaciones más altas", anticipó en Lo que Queda del Día.

Asimismo, "se espera que mañana registremos algunas tormentas eléctricas en toda la zona norte", añadió el meteorólogo.

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