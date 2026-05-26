El imponente triunfo de Tabilo en su estreno en Roland Garros
Publicado:
Fotos Destacadas
Santiaguinos congelados: mínima rozó los 0°C en el centro y -1°C en comunas periféricas
El adiós de Wawrinka a Roland Garros
Bad Bunny visitó la Sagrada Familia y revolucionó a fans en Barcelona
Fotos Recientes
El imponente triunfo de Tabilo en su estreno en Roland Garros
La probable formación de Coquimbo para visitar a Nacional por la Libertadores
Los 26 seleccionados de La Roja que enfrentarán a Portugal y RD del Congo
El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° de la ATP) logró un sólido debut en Roland Garros al vencer en sets corridos al polaco Kamil Majchrzaj (78°) en la primera ronda del certamen parisino. El zurdo nacido en Canadá mostró la mejor versión de su juego y terminó venciendo al europeo por 6-1, 6-3 y 6-4 en una hora y 55 minutos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados