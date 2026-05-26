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El imponente triunfo de Tabilo en su estreno en Roland Garros

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El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° de la ATP) logró un sólido debut en Roland Garros al vencer en sets corridos al polaco Kamil Majchrzaj (78°) en la primera ronda del certamen parisino. El zurdo nacido en Canadá mostró la mejor versión de su juego y terminó venciendo al europeo por 6-1, 6-3 y 6-4 en una hora y 55 minutos.

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