El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto al alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, encabezó este sábado el inicio de la instalación de nueve postes inteligentes de vigilancia en distintos puntos de la comuna de la Región de Valparaíso.

Según la encuesta P!ensa 2026, Villa Alemana obtuvo el primer lugar regional en control del comercio ambulante y el segundo en combate a la delincuencia. Durante la actividad, Arrau también abordó los robos cometidos por grupos de menores de edad y advirtió que "estos robos en los espacios públicos generan una gran sensación de inseguridad, aparte de la victimización por el propio delito".

LEER ARTICULO COMPLETO