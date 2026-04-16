El Ministerio de Vivienda comenzó la demolición de los inmuebles afectados por los incendios en la población Ríos de Chile, ubicada en la comuna de Penco (Región del Biobío), una de las más damnificadas.

El proceso contempla la demolición, remoción, retiro de escombros, inhabilitación de servicios, cierres perimetrales e inhabilitación de terrenos, que se extenderán por 120 días; y, posteriormente, se levantará un nuevo proyecto habitacional para 850 familias, pese a que fueron 720 las afectadas.

La presidenta de la Junta de Vecinos Ríos de Chile, Alexandra Acuña, valoró el hecho como una señal de avance para las familias del sector: “Fue doloroso todo lo que pasó porque hay vidas que ya no están, nuestros vecinos que fallecieron. Ojalá no hubiera pasado eso, pero lamentablemente pasó. Solo (queremos) agradecer, esperamos que esto hoy día sea un comienzo, una nueva esperanza y que se cierre este ciclo tan doloroso que vivimos todos”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, afirmó que cuentan con "la confianza y agradecemos el liderazgo del ministro (de Vivienda, Iván) Poduje, en este proceso, de pasar a la oportunidad, porque acá no estamos reconstruyendo Ríos de Chile, acá se va a construir un nuevo barrio”.

En suma, los vecinos expresaron que han vivido "momentos difíciles" y que están en calidad "de allegados en diferentes partes", por lo que anhelan que "empiece la construcción; hay una gran cantidad de residentes que no lo están pasando bien".

Asimismo, valoran que próximamente tendrán "más espacio, nuevos modelos (habitacionales), áreas verdes, estacionamientos que no habían, ya que se vivía hacinado; es una esperanza para los propietarios y allegados de Ríos de Chile".

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