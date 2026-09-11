Ministro argentino afirmó que realizan ejercicios conjuntos en Magallanes

El ministro de Defensa de Argentina, Carlos Presti, afirmó que las Fuerzas Armadas de su país y de Chile mantienen un patrullaje combinado en el Paso Drake y realizan ejercicios conjuntos en esa zona y Magallanes.

La autoridad trasandina destacó estas operaciones como una muestra de la cooperación habitual entre ambas naciones, al abordar la controversia provocada por los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde.

"Hay un patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile (en el Paso de Drake). Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada en Drake y Magallanes, y tenemos la patrulla Antártica también", declaró Presti en una entrevista con el medio trasandino A24.

El ministro aseguró que existe una "muy buena vinculación" entre las instituciones castrenses de los dos países.

"Sobre todo entre las Armadas; el Ejército también, la Fuerza Aérea ni hablar. Muy buena relación. Hay muy buena vinculación entre todos", insistió.

Chile revisará las afirmaciones

Consultado sobre las declaraciones de Presti respecto de estas operaciones combinadas, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, optó por la cautela y evitó profundizar en la materia.

"Vamos a estudiar el tema atentamente", se limitó a responder durante su visita a Valdivia.

En tanto, el subsecretario de Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, afirmó en La Moneda que no cuenta con "antecedentes sobre patrullajes combinados".

Presti restó importancia a la controversia

En la misma entrevista, el ministro argentino desdramatizó las declaraciones de Valverde y reafirmó la vigencia de los acuerdos bilaterales que reconocen la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

Presti sostuvo que el jefe militar "hablaba de zonas en general" y calificó el episodio como "un comentario".

"El tema puntual y que todos, tanto los argentinos como los chilenos, lo sabemos perfectamente es que están vigentes los tratados y los acuerdos internacionales que determinan la soberanía de cada uno de los países", recalcó.

También aseguró mantener "mucha amistad con distintos militares de Chile" y afirmó que estos "lo han tomado como algo no tan importante".

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, llamó a dar por superada la controversia y considerar las declaraciones oficiales del Ejecutivo trasandino.

"A esta altura es importante dar por finalizada cualquier duda respecto de la posición argentina. Quedémonos con las declaraciones oficiales del Gobierno argentino respecto del Estrecho de Magallanes; las posiciones son muy claras", sostuvo.