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Una espesa neblina sorprendió durante la madrugada de este viernes a los santiaguinos, en una de las primeras señales del otoño que comenzó el 21 de marzo. La ropa de abrigo fue necesaria para quienes salieron temprano de sus casas.
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