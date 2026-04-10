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Santiago amaneció este viernes bajo una espesa neblina

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Una espesa neblina sorprendió durante la madrugada de este viernes a los santiaguinos, en una de las primeras señales del otoño que comenzó el 21 de marzo. La ropa de abrigo fue necesaria para quienes salieron temprano de sus casas.

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