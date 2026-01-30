Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, abordó en Cooperativa los "récords históricos" alcanzados por las temperaturas mínimas en la última jornada, especialmente en ciudades de la zona centro sur del país.

"Esto se suma a las tendencias climáticas que indican que hay un aumento de las temperaturas, sobre todo de las máximas", puntualizó el experto en Lo que Queda del Día.

