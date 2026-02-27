Metro de Santiago anunció que las puertas de andén en la estación San Pablo de Línea 1, hito clave en el plan de modernización del servicio, comenzarán a operar a partir del próximo lunes 2 de marzo.

"Este proyecto nos permitirá avanzar hacia una operación más segura, confiable y con estándar internacional", aseveró el gerente general de Metro, Felipe Bravo, anticipando que la medida se replicará en otras seis estaciones durante este 2026, como Neptuno, donde ya comenzaron las labores de instalación en horario nocturno.

A través de un comunicado, la compañía reafirmó el compromiso de Metro "con una red más segura, moderna y preparada para responder a las crecientes necesidades de movilidad de la ciudad, consolidando un proceso de transformación que combina inversión tecnológica, mejora operacional y cultura de buen uso del transporte público".

Además, el gerente apuntó que la medida se enmarca en un despliegue más amplio para enfrentar el aumento de demanda en marzo: "Estamos iniciando el año operacional con una reducción cercana al 12% en los tiempos de espera y un aumento del 14% en la oferta de transporte, con 24 trenes adicionales en circulación. Este esfuerzo permite mejorar la experiencia de viaje y preparar la red para el retorno masivo de usuarios".

