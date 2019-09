Las imágenes de un romántico matrimonio con un tiranosaurio rex presente en la ceremonia se viralizaron en redes sociales. Dentro del disfraz, que se robó la película, estaba la dama de honor, y hermana de la novia, Christina Meador, quien publicó las fotos en Facebook y Reddit desatando las risas de miles de usuarios por lo inusual de la situación. Christina explicó a Daily Mail que su hermana: "sabiendo que no soy fanática de vestir ropa formal y que probablemente no tenía mucho dinero para comprar algo bonito, me dijo que podía elegir cualquier ropa que quisiera. Quería algo que pudiera usar más de una vez, así que compré el disfraz de dinosaurio, porque son fantásticos y siempre quise uno".

