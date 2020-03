En medio del tráfago de información que circula en redes sociales, el ex intendente Claudio Orrego quiso demostrar su apoyo a una supuesta estudiante de medicina que sí quería atender pacientes con coronavirus. Lo que no sabía era que la supuesta "Carla Pichulmán" era en realidad la ex actriz porno Mia Khalifa. Orrego borró el tuit, pero el pantallazo quedó.

