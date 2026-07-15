Un tribunal de Kenia rechazó una petición de la Sociedad Rastafari de Kenia para permitir el uso de cannabis con fines religiosos, en un caso abierto en 2021 en el que esta comunidad alegaba que la prohibición vulnera su libertad de culto.

Los rastafaris impugnaban varios artículos de la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, una norma de 1994 que castiga la posesión de marihuana con penas de hasta 10 años de cárcel y elevadas multas.

Ante la justicia, el grupo sostenía que la marihuana, conocida localmente como 'bhang', forma parte de su práctica espiritual y pedía una despenalización limitada para su uso en espacios de culto y ceremonias religiosas; algo que mantendrán ante el Tribunal de Apelaciones al que llevarán el caso.

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