En redes sociales se viralizó un perfil en Tinder que un menor creó a su papá para buscar pareja, con una graciosa descripción: "Busco madrastra", "papá no me pegues porfa" y "no molesto en nada, así que tranqui, se pueden ir al motel tranquilos" son algunas de sus frases.

