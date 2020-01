Andrea Worldwide, una mujer estadounidense, denunció un momento más que incómodo al intentar viajar desde Colorado a Nueva York mediante un avión de United Airlines. Unos trabajadores de la compañía no querían permitirle que abordara por las ropas que vestía, específicamente, le dijeron que su polera era inapropiada pues se veía su ropa interior. Según explicó a CBS4, es clienta frecuente de la aerolínea y estaba en primera clase, pero con este episodio se sintió "completamente humillada, avergonzada, confundida. Sentía que todos me miraban (…) Si otra mujer tiene que enfrentar esto, prefiero denunciarlo y tal vez elijan otra aerolínea". De acuerdo con su relato, le ofrecieron una compensación, pero no aceptó.

