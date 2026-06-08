La multitudinaria y emotiva última despedida a Julio Jung
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Una multitudinaria y emotiva última despedida tuvo este lunes el destacado actor Julio Jung, cuyo funeral se realizó al mediodía en el Cementerio General, en la comuna de Recoleta. El protagonista de películas como "Coronación" y "Cachimba", fallecido a los 84 años, fue despedido por familiares, amigos y figuras del mundo de la cultura, recibiendo un sentido homenaje en la Pérgola de las Flores de Santiago durante su último adiós.
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