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Antonelli festejó con todo en Monza tras su brutal remontada en el GP de Italia

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Pese a iniciar desde la posición 19, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) consiguió una enorme remontada para conquistar el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza, festejando en la casa de Ferrari un triunfo que cortó 60 años de sequía para los pilotos locales y demostró su supremacía como puntero del mundial de pilotos.

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