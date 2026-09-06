Antonelli festejó con todo en Monza tras su brutal remontada en el GP de Italia
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Pese a iniciar desde la posición 19, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) consiguió una enorme remontada para conquistar el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza, festejando en la casa de Ferrari un triunfo que cortó 60 años de sequía para los pilotos locales y demostró su supremacía como puntero del mundial de pilotos.
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