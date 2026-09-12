El Team Chile desfiló en la inauguración de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026
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Cerca de 60 integrantes del Team Chile —entre seleccionados, entrenadores y dirigentes — soportaron la fría noche rosarina y participaron de la obertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, desarrollada en el Monumento Nacional a la Bandera.
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