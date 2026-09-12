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Zampedri permitió con doblete a Palestino el cuarto triunfo al hilo de Universidad Católica

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Fernando Zampedri sigue en racha con los goles y alcanzó las 25 dianas para comandar la victoria 2-3 de Universidad Católica en su visita a Palestino durante la fecha 23 en la Liga de Primera. Pese a que salió con molestias y no pudo finalizar el partido, el "Toro" llegó a las 33 conquistas en todo el año.

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