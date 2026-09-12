Zampedri permitió con doblete a Palestino el cuarto triunfo al hilo de Universidad Católica
Publicado:
Fotos Destacadas
Así quedó el hogar de ancianos tras fatal incendio que dejó 16 muertos en Pitrufquén
Foca leopardo varó en la Playa del Deporte de Viña del Mar
El Team Chile desfiló en la inauguración de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026
Fotos Recientes
Zampedri permitió con doblete a Palestino el cuarto triunfo al hilo de Universidad Católica
El Team Chile desfiló en la inauguración de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026
PC conmemoró los 50 años del crimen de Marta Ugarte en playa donde apareció su cuerpo
Fernando Zampedri sigue en racha con los goles y alcanzó las 25 dianas para comandar la victoria 2-3 de Universidad Católica en su visita a Palestino durante la fecha 23 en la Liga de Primera. Pese a que salió con molestias y no pudo finalizar el partido, el "Toro" llegó a las 33 conquistas en todo el año.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados