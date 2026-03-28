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Las postales que dejó la clasificatoria del Gran Premio de Japón en Suzuka

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Este sábado se disputó la etapa clasificatoria del Gran Premio de Japón, tercera fecha de la Fórmula 1 2026, que dejó al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en el primer puesto de largada para este domingo en el circuito de Suzuka.

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