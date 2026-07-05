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Leclerc rompió su sequía en la temporada con el GP de Gran Bretaña en Silverstone

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El Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 se disputó este domingo en Silverstone, con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) festejando su primera victoria de la temporada 2026.

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