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Cerró una larga etapa en Europa: Los equipos de Alexis Sánchez, refuerzo de Montreal CF

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Alexis Sánchez sumó una nueva etapa en su carrera tras ser oficializado como el flamante fichaje Montreal CF, que milita en la MLS. Repasa en Cooperativa.cl la trayectoria del tocopillano desde su debut hasta la actualidad.

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