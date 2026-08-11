Cerró una larga etapa en Europa: Los equipos de Alexis Sánchez, refuerzo de Montreal CF
Publicado:
Fotos Destacadas
La primeras luces del día revelan la magnitud de la devastación del terremoto en Cali
Al menos 20 edificios colapsados por sismo 7,4 en Cali, sede de la reciente investidura presidencial
La oncena de Universidad Católica para la visita a Estudiantes en Libertadores
Fotos Recientes
La oncena de Universidad Católica para la visita a Estudiantes en Libertadores
Cerró una larga etapa en Europa: Los equipos de Alexis Sánchez, refuerzo de Montreal CF
La primeras luces del día revelan la magnitud de la devastación del terremoto en Cali
Alexis Sánchez sumó una nueva etapa en su carrera tras ser oficializado como el flamante fichaje Montreal CF, que milita en la MLS. Repasa en Cooperativa.cl la trayectoria del tocopillano desde su debut hasta la actualidad.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados