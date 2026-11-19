Se acabó el mandato de Milad: El triunfo de Uauy en las elecciones de la ANFP
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Jorge Uauy fue electo como nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional luego de vencer en primera vuelta a su rival en las elecciones de la corporación, Jorge Yungue.
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