12:32 - | Jorge Uauy es elegido como nuevo presidente de la ANFP tras sumar 27 votos contra 14 de Jorge Yunge

11:51 - | Está todo listo y dispuesto para el inicio de las votaciones de la ANFP Está todo listo y dispuesto para el inicio de las votaciones de la ANFP (Video: @caneoc) https://t.co/ccT673KPQc https://t.co/upKBdxxQq3 — Cooperativa (@Cooperativa) November 19, 2026

11:46 - | El flamante presidente de Azul Azul, Eduardo Alamos, dice presente en la elección de la ANFP Eduardo Alamos, presidente de Azul Azul, dice presente en la elección de la ANFP (Video: @caneoc) https://t.co/ccT673KPQc https://t.co/NCBaRnCnTj — Cooperativa (@Cooperativa) November 19, 2026

11:42 - | Así se vive el ambiente previo a la elección de la ANFP Así se vive el ambiente en la previa de las elecciones de la ANFP, donde Jorge Yunge y Jorge Uauy se enfrentan por el sillón que actualmente ocupa Pablo Milad (Video: @caneoc) https://t.co/ccT673KPQc https://t.co/W3Uqe8RDNz — Cooperativa (@Cooperativa) November 19, 2026

11:41 - | El lugar de la votación es el Hotel Mandarín Oriental, donde se produjo el primer saludo entre Eduardo Álamos, flamante presidente de Azul Azul, y el mandamas de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

11:40 - | En la votación participan los 16 clubes de Primera División y los 16 de Primera B. Cada club de Primera vale por dos votos y cada club de Primera B vale por un voto, y se necesitan 25 votos para ganar en primera vuelta.