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Los cuatro árbitros chilenos que dirán presente en la Copa del Mundo 2026

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Cristián Garay fue designado por FIFA como uno de los jueces que dirá presente en el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, cita donde estará acompañado de Miguel Rocha y José Retamal, como asistentes, y Juan Lara irá como juez VAR.

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