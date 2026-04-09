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Cristián Garay fue designado por FIFA como uno de los jueces que dirá presente en el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, cita donde estará acompañado de Miguel Rocha y José Retamal, como asistentes, y Juan Lara irá como juez VAR.
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