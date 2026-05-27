Este jueves 28 de mayo, Boca Juniors pisa La Bombonera para recibir a Universidad Católica por la última fecha del Grupo D en la Copa Libertadores. El duelo que se jugará a las 20:30 horas definirá la continuidad de los "xeneizes" en el certamen, ya que marchan terceros con 7 puntos y se distancian a dos unidades del liderato que poseen los "Cruzados".

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