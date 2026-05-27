La formación de Boca Juniors para recibir a la UC por la Copa Libertadores
Publicado:
Fotos Destacadas
Carabineros realizó operativo de copamiento en estaciones de Línea 2 del Metro
Con presencia de la Roja Femenina: Kast promulgó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas
La formación de Boca Juniors para recibir a la UC por la Copa Libertadores
Fotos Recientes
San Marcos presentó nueva camiseta inspirada en el Asalto y Toma del Morro de Arica
La formación de Boca Juniors para recibir a la UC por la Copa Libertadores
La formación de la UC para enfrentar a Boca Juniors por Copa Libertadores
Este jueves 28 de mayo, Boca Juniors pisa La Bombonera para recibir a Universidad Católica por la última fecha del Grupo D en la Copa Libertadores. El duelo que se jugará a las 20:30 horas definirá la continuidad de los "xeneizes" en el certamen, ya que marchan terceros con 7 puntos y se distancian a dos unidades del liderato que poseen los "Cruzados".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados